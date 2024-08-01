Мэр Нижнего Тагила обещал пострадавшим материальную и психологическую помощь (ФОТО)

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прибыл на место взрыва в жилом доме, он обещал помощь всем пострадавшим.

«Я тоже сейчас на месте. Идет разбор обрушившихся конструкций. По последним данным ЕДДС города, пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка. Всем им будет оказана помощь – как психологическая, так и материальная», – написал мэр в своем телеграм-канале.

По уточненной информации, в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились первый и второй подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС.

На место ЧП выехали заместитель уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев и и.о. прокурора области Александр Юровских – для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов.

Фото: телеграм-канал Владислава Пинаева

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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