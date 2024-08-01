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Четверг, 1 августа 2024, 12:18 мск

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На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле работают пять бригад скорой помощи

Кадр с видео минздрава Свердловской области

По данным на 13:10, в Нижнем Тагиле на месте обрушения двух подъездов в жилом доме работают пять бригад скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, увозят в больницы. Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил.

Организация медицинской помощи пострадавшим возложена на первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, который выехал в Нижний Тагил.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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