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Четверг, 1 августа 2024, 12:19 мск

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УВЗ объявил сбор гуманитарной помощи для жителей дома на Сибирской

Уралвагонзавод объявил оперативный сбор помощи пострадавшим при взрыве газа и обрушения дома по улице Сибирская, 81.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе предприятия, на данный момент необходимы средства личной гигиены и одежда.

Сбор будет осуществляться круглосуточно по адресу ул. Юности, 49 – это гостиница «Спортивная-1».

Напомним, что по указанию мэра города Владислава Пинаева, жильцов пострадавшего дома будут размещать в гостиницы «Спортивная-1». Гостиница «Спортивная-2» находится в резерве.

Екатеринбург, Елена Васильева

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