Прокуратура проводит проверку по факту обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с обрушением двух подъездов многоквартирного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.

По предварительной информации, 1 августа 2024 года около 12 часов из-за взрыва газового баллона произошло обрушение подъезда многоквартирного дома – точные причины произошедшего устанавливаются.

На место выехал и.о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов.

Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом 1974 года постройки, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций.

Также ведомство будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения. Как сообщают в пресс-службе облпрокуратуры, будут приняты все возможные меры по защите прав пострадавших граждан.

По информации МЧС России, из-под завалов спасены три человека, в том числе младенец.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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