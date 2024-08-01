В Нижнем Тагиле из-под завалов достали девочку

Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели достали девочку – она жива. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Только что из-под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается», – отметил мэр.

Напомним, что сегодня около полудня из-за взрыва газового баллона обрушились два подъезда жилого дома. По данным МЧС, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы семь человек с различными травмами.

Екатеринбург, Елена Васильева

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