В Нижнем Тагиле из-под завалов достали девочку

Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели достали девочку – она жива. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Только что из-под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается», – отметил мэр.
Напомним, что сегодня около полудня из-за взрыва газового баллона обрушились два подъезда жилого дома. По данным МЧС, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы семь человек с различными травмами.
Екатеринбург, Елена Васильева
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