российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 августа 2024, 13:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Нижнем Тагиле из-под завалов достали девочку

Кадр с видео минздрава Свердловской области

Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели достали девочку – она жива. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Только что из-под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается», – отметил мэр.

Напомним, что сегодня около полудня из-за взрыва газового баллона обрушились два подъезда жилого дома. По данным МЧС, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы семь человек с различными травмами.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

МЧС: в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. На место ЧП выехал губернатор / На месте обрушения дома в Нижнем Тагиле работают пять бригад скорой помощи / Прокуратура проводит проверку по факту обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле / По факту взрыва в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело / МЧС сообщает о шести пострадавших в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,