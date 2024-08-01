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Четверг, 1 августа 2024, 12:18 мск

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Обрушение подъезда в Нижнем Тагиле произошло из-за взрыва газового баллона

Кадр с видео очевидца события. Просим автора связаться с редакцией

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло из-за взрыва газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Под завалами могут быть люди, ведется разбор завалов, уточнили в оперативных службах. В МЧС сообщили об эвакуации жильцов.

Кроме того, как сообщают оперслужбы, произошло повторное частичное обрушение.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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