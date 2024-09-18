В Нижнем Тагиле начали сносить разрушенную взрывом многоэтажку

В Нижнем Тагиле начали сносить дом № 81 по улице Сибирской, два подъезда которого обрушились при взрыве бытового газа.

«Приступили к демонтажу оставшейся части поврежденного дома. Накануне провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона. Первым делом убираем с дома выступающие конструктивные элементы», – рассказал в своем телеграм-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, дом частично обрушился днем 1 августа. Под завалами погибли 10 человек. Еще одна девочка умерла, проведя 28 дней в коме. После этого многоэтажку признали аварийной. «После получения экспертной оценки мы собрали заседание межведомственной комиссии, где было принято заключение о том, что эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, – рассказал начальник управления ЖКХ мэрии Нижнего Тагила Павел Ивушкин. – В соответствии с обследованием архитектурно-строительного центра о техническом состоянии здания рекомендован полный демонтаж строительных конструкций всего здания».

Все собственники квартир получили компенсационные выплаты из резервного фонда Свердловской области. Общая сумма составила более 316 млн рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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