В больнице умерла 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

В больнице Екатеринбурге скончалась 12-летняя Полина, которую спасатели вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Девочка провела в коме 28 дней. Информацию о смерти ребенка подтвердили источники издания TagilCity.ru.

Таким образом, общее число погибших при обрушении дома № 81 по улице Сибирской достигло 11 человек, из них шестеро – дети. Напомним, ЧП случилось днем 1 августа. По версии следствия, из-за ненадлежащего технического обслуживания в доме скопилась газовоздушная смесь, при ее воспламенении произошел взрыв, и рухнула часть пятиэтажки. Обвинение предъявлено мастеру и двум слесарям компании «Газэкс», которые проводили техобслуживание дома в конце июня.

По данным СМИ, четверо из погибших детей, среди которых была и Полина, находились в эпицентре взрыва. Дети почувствовали запах газа на кухне и решили проверить конфорку на плите. Старшая девочка повернула переключатель, и произошел взрыв.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube