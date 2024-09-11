Жильцы рухнувшей в Тагиле пятиэтажки получили 316 млн рублей на новые квартиры

Все собственники квартир в доме по адресу: ул. Сибирская, 81, часть которого рухнула 1 августа, получили компенсационные выплаты из резервного фонда Свердловской области. Общая сумма составила более 316 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, в ходе мероприятий по расселению поврежденного дома были заключены два договора социального найма жилого помещения, а также 79 соглашений на предоставление компенсационных выплат за жилье.

«67 собственников оформляют документы на новое жилье, которое они для себя подобрали. А 44 семьи уже провели сделки и занимаются переездом, – рассказала начальник управления по учету и распределению жилья Викторина Пырина. – Большинство приобретают квартиры недалеко от прежнего места жительства, чтобы не менять привычный для себя образ жизни».

В связи с окончанием расселения аварийного дома 15 сентября завершает свою работу пункт временного размещения в гостинице Уралвагонзавода.

Как уже сообщал «Новый День», пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле частично обрушился днем 1 августа. Под завалами погибли 10 человек. Еще одна девочка умерла после 28 дней в коме.

Городские власти признали дом аварийным, он будет снесен.

По неофициальной информации, за несколько минут до взрыва дети, которые находились в квартире на втором этаже, почувствовали запах газа. Плановое техобслуживание газового оборудование в доме проводилось 24 июня, тогда все было в порядке.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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