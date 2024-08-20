28 семей из разрушенного взрывом газа дома уже выбрали новое жилье

В Нижнем Тагиле расселяют пятиэтажный дом на улице Сибирской, который был частично разрушен взрывом газа 1 августа.

Как сообщил в соцсети глава города Владислав Пинаев, 28 семей уже определились с новым местом жительства, внесли задатки, оформляют покупку квартир. Заключено 60 соглашений с собственниками для получения выплат на приобретение нового жилья и один договор соцнайма. Деньги отправлены на расчетные счета.

В пункте временного размещения остается 71 человек, в том числе 15 детей. Город обеспечивает их горячим питанием и необходимой медицинской помощью.

Как уже сообщал «Новый День», пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле частично обрушился днем 1 августа. Под завалами погибли 10 человек, еще шесть пострадавших жильцов остаются в больницах. Городские власти признали дом аварийным, он будет снесен. По указу губернатора Евгения Куйвашева каждый житель поврежденного дома в случае утраты имущества получит выплату в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, компенсацию в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей – при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.

По неофициальной информации, за несколько минут до взрыва дети, которые находились в квартире на втором этаже, почувствовали запах газа. Плановое техобслуживание газового оборудование в доме проводилось 24 июня, тогда все было в порядке.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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