В больницах остаются 6 тагильчан, пострадавших при обрушении дома

В больницах остаются шесть жителей Нижнего Тагила, получивших травмы во время обрушения пятиэтажки на улице Сибирской.

Как сообщили в областном минздраве, двое детей лежат в детской городской клинической больнице № 9. Трое взрослых находятся в отделениях центральной городской клинической больницы № 23. Продолжает получать лечение и 80-летний пациент в СОКБ № 1.

На текущий момент в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга находятся три пациента: двое – в отделении неотложной хирургии, один – в реанимации. Все пациенты стабильны, медики фиксируют положительную динамику в их состоянии. Двух пострадавших врачи прооперировали, на текущей неделе планируется перевод одной пациентки на второй этап реабилитации в горбольницу № 3.

В ДГКБ № 9 продолжают лечение два пациента. Одного медики планируют до конца текущей недели выписать домой, под наблюдение врачей по месту жительства. Состояние второго ребенка остается стабильно тяжелым. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме.

Заботой врачей окружен и 80-летний пациент СОКБ № 1. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное, но для завершения курса лечения он еще некоторое время будет находиться в стационаре под наблюдением медиков.

Пострадавшие, которые лечились в больницах Нижнего Тагила, уже вернулись домой. Сотрудники поликлиники Ггородской больницы № 1 продолжают медицинское сопровождение находящихся в пункте временного размещения людей, многие из которых имеют хронические заболевания. При поддержке министерства здравоохранения Свердловской области для жителей разрушенных квартир, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, в поликлинике организовано оформление рецептов и получение льготных лекарственных препаратов вне очереди.

Как уже сообщал «Новый день», 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле предположительно из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома по адресу: ул. Сибирская, 81, под завалами оказались люди. Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. В списке погибших 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры. Еще 15 человек получили травмы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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