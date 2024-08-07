СМИ: перед взрывом в Нижнем Тагиле четверо детей почувствовали запах газа

Дом в Нижнем Тагиле обрушился после того, как четверо детей почувствовали запах газа и решили проверить конфорку. Трое из них погибли.

По информации телеграм-канала Ural Mash, 12-летняя Полина, ее 15-летняя тезка и 7-летний Денис были в гостях у 14-летней Ани, живущей на втором этаже. Мальчик зашел к девочкам попить воды. Взрослых дома не было.

Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, раздался взрыв, и дом начал рушиться. Троих детей нашли под обломками погибшими. Одна из девочек выжила, она в больнице в тяжелом состоянии.

Как уже сообщал «Новый День», 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле предположительно из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома по адресу: ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. В списке погибших 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры.

Компания «Газэкс» заявила, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было.

6 августа стало известно, что мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим гибель двух и более человек. Сегодня в Нижнем Тагиле газовикам изберут меру пресечения.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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