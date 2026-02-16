Завершилось следствие по взрыву в Нижнем Тагиле, унесшему жизни 11 человек

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года. Тогда погибли 11 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, перед судом предстанут четверо – трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и собственница квартиры на первом этаже взорвавшегося дома.

Сотрудникам АО «ГАЗЭКС» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц», ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере».

Собственницу квартиры обвиняют по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере».

По версии следствия, хозяйка квартиры во время ремонта разместила в кухонной стене газовый шланг, чем ограничила доступ к нему для проведения работ, а также не закрыла запорную арматуру, когда уехала из дома более чем на сутки.

Два слесаря ГАЗЭКС, выполняя 24 июня 2024 года работы по техобслуживанию в доме, не провели надлежащую проверку целостности внутриквартирного газового оборудования и не перекрыли подачу газа в указанную выше квартиру, несмотря на то что не попали туда и не смогли осмотреть оборудование. В свою очередь, мастер службы внутридомового газового оборудования при проверке не присутствовал, работу слесарей и ее результаты не проконтролировал, подписав заключение о выполнении работ в полном объеме.

В результате 1 августа 2024 года в доме произошел взрыв, причиной которого, согласно заключению комплексной экспертизы, послужила утечка газа на кухне квартиры обвиняемой, что повлекло разрушение двух подъездов дома. Материальный ущерб гражданам и городу превысил 230 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Напомним, в результате взрыва обрушились два подъезда 5-этажного дома. Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Спасатели нашли 10 тел погибших (из них пятеро – дети, трое – пенсионеры) и вытащили из-под обломков живыми 15 человек. Одна девочка позже умерла в больнице. 12 человек получили тяжелые травмы. Частично обрушившийся дом был признан аварийным. В сентябре 2024 года его полностью снесли. Потерявшие имущество жильцы получили денежные компенсации и новые квартиры. 6 августа были задержаны мастер и два слесаря газовой службы. Им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ранее появилась версия, по которой эпицентр взрыва был в квартире на втором этаже, в которой находились четверо детей. Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, раздался взрыв, и дом начал рушиться. Из детей никто не выжил.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

