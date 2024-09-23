В Тагиле снесли дом, в котором взорвался газ (ФОТО)

В Нижнем Тагиле завершили демонтаж жилого дома, который частично обрушился из-за взрыва газа 1 августа.

«Закончили обрушение здания по ул. Сибирская, 81, с завтрашнего дня начинаем вывоз и утилизацию», – написал в телеграм-канале мэр города Владислав Пинаев.

Напомним, дом частично обрушился днем 1 августа. Под завалами погибли 10 человек. Еще одна девочка умерла, проведя 28 дней в коме.

Многоэтажку признали аварийной. Все собственники квартир получили компенсационные выплаты из резервного фонда Свердловской области. Общая сумма составила более 316 млн рублей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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