Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле возросло до 20 человек (ФОТО)

По последним данным областного минздрава, при обрушении части жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, в том числе 9 детей. Госпитализированы 11 пациентов, в том числе 5 детей, четверо, в том числе двое детей, погибли.

В профильные медучреждения Екатеринбурга доставлены трое детей и двое взрослых. Отказались от госпитализации 5 человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов прибыл в Нижний Тагил. В 06:00 он совместно с главным врачом городской больницы № 1 Александром Павловских провел врачебный обход трех пациентов, двое из которых находятся в реанимации, один – в травматологическом отделении. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое.

В детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлена девочка. Она в тяжелом состоянии, врачи готовят пациентку к транспортировке в ДГКБ № 9 Екатеринбурга силами санавиации.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа около полудня. Поисково-спасательные работы продолжались весь день и всю ночь. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину. Жильцы разрушенного дома размещены в гостинице «Спортивная-1». По данным МЧС, из-под завалов спасены 15 человек, еще четверо погибли.

Фото: минздрав Свердловской области

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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