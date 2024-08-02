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Пятница, 2 августа 2024, 11:27 мск

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Полпред Якушев призвал всесторонне помочь пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле вторые сутки продолжаются поисково-спасательная операция и ликвидация последствий обрушения части пятиэтажного жилого дома. По словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, органам власти сейчас необходимо сосредоточиться на поддержке тех, кто потерял все.

«Нужно помочь пострадавшим с восстановлением документов, получением необходимых справок. Отдельно следует проработать вопросы, связанные с детьми: в оставшиеся недели августа организовать для них отдых в санаториях, летних лагерях, а также помочь со сборами в школу, – поручил Владимир Якушев. – При этом важно не допускать формализма: откликаться на все проблемы, с которыми обращаются пострадавшие, и разбираться с вопросами в ручном режиме».

Отметим, что на данный момент спасатели завершают разбор завалов, медики оказывают помощь пострадавшим. В спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. На текущий момент известно о четырёх погибших. В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила доставлены 11 человек, в том числе 5 детей. Еще пять человек отказались от госпитализации, медицинскую помощь они получают амбулаторно.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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