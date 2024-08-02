Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле могут находиться четыре человека

В Нижнем Тагиле продолжается поисковая операция на месте обрушившегося дома на Сибирской, 81. По данным «Нового Дня», спасатели продолжают поиски четверых человек, в том числе одного ребенка, семилетнего Дениса, а также троих взрослых. Их местоположение пока не установлено. По данным агентства, спасатели уже произвели разбор конструкций практически до первого этажа.

По последней информации, в результате трагедии пострадали 16 человек, четверо погибли, в том числе два ребенка.

Напомним, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих правилам безопасности и повлекших гибель людей. В настоящий момент оно бесфигурантное. Telegram-каналы сообщали, что за несколько минут до обрушения дома по квартирам ходили неизвестные, представлявшиеся работниками газовых служб. При этом в компании «Газэкс», которая эксплуатирует оборудование в доме, сообщили, что последняя проверка сетей в здании проходила 24 июня этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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