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Пятница, 2 августа 2024, 11:27 мск

Новости Екатеринбург

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В результате трагедии в Нижнем Тагиле разрушено 25 квартир

В результате взрыва газа в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле разрушено или повреждено 25 квартир, принадлежащих 36 горожанам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дом № 81 введен в эксплуатацию в 1974 году, в нем было 80 квартир. Он газифицирован, находится под управлением ООО УК «Тагил-Сити», газ получает от АО «Газэкс».

Сейчас жители всех шести подъездов дома расселены в пункты временного размещения либо временно проживают у родственников.

Прокуратура контролирует обеспечение пострадавших в пунктах временного размещения горячим питанием, водой, предметами первой необходимости.

Оказывается помощь в восстановлении документов. Прокуратура проконтролирует перечисление всех полагающихся выплат пострадавшим.

Как уже сообщал «Новый День», на данный момент спасатели завершают разбор завалов, медики оказывают помощь пострадавшим. В спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники. На текущий момент известно о четырёх погибших. В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила доставлены 11 человек, в том числе 5 детей. Еще пять человек отказались от госпитализации, медицинскую помощь они получают амбулаторно.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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