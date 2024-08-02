российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 августа 2024, 11:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге проведут масштабную проверку газового оборудования

В Екатеринбурге проведут масштабную проверку газового оборудования в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение издал глава города Алексей Орлов. Поводом стала трагедия в Нижнем Тагиле, где обрушился пятиэтажный дом, предположительно, в результате взрыва газа.

Как сообщал «Новый День», к настоящему моменту известно о 16 пострадавших, четверых погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. По данным агентства, ищут еще четверых, в том числе одного ребенка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

МЧС: в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. На место ЧП выехал губернатор / Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле возросло до 20 человек (ФОТО) / Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле могут находиться четыре человека

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика,