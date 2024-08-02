В Екатеринбурге проведут масштабную проверку газового оборудования в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение издал глава города Алексей Орлов. Поводом стала трагедия в Нижнем Тагиле, где обрушился пятиэтажный дом, предположительно, в результате взрыва газа.

Как сообщал «Новый День», к настоящему моменту известно о 16 пострадавших, четверых погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. По данным агентства, ищут еще четверых, в том числе одного ребенка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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