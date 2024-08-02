Спустя 17 часов спасатели нашли под завалами в Нижнем Тагиле живого мужчину

Рано утром 2 августа спасатели МЧС обнаружили под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле живого мужчину. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее оперативные службы заявили, что всего из-под завалов спасены 14 человек, в том числе 8 детей. Три человека погибли.

За время, прошедшее с момента трагедии, психологи МЧС России оказали помощь 24 раза, на телефон горячей линии горячей линии поступило 41 обращение, с места ЧП вывезено 120 тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжаются и в ночное время.

Напомним, что взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел в районе полудня. Вертолеты ТЦМК оперативно доставили трех маленьких пациентов в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Пострадавшие переданы в руки профильных специалистов, им оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.

Разбор обрушившихся конструкций продолжается: под ними, по данным спасателей, еще могут быть люди. На месте работает 9 расчетов кинологов. Медики оказывают помощь пострадавшим, развернут пункт временного размещения для жителей обрушившегося дома.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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