Из больницы выписали 80-летнего тагильчанина, пролежавшего 17 часов под завалами рухнувшего дома

Врачи выписали из областной клинической больницы 80-летнего жителя Нижнего Тагила Вениамина Уртминцева, который 17 часов провел под завалами рухнувшего подъезда дома на улице Сибирской, сообщает ДИП.

Главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских рассказал, что пациент поступил в тяжелом состоянии после многочасового нахождения в малоподвижном положении. Сразу же были проведены КТ-диагностика, первичная хирургическая обработка ран, весь объем противошоковых мероприятий. Комплексную помощь пациенту оказали реаниматологи, нейрохирурги, травматологи, хирурги, кардиологи. Затем, учитывая возраст пациента и риски возможных сосудистых осложнений, медики решили перевезти его в областную клиническую больницу.

В Екатеринбурге врачи сразу же начали интенсивную инфузионную терапию для восстановления водно-электролитного баланса в обезвоженном организме. В ходе осмотра у мужчины, в том числе, был диагностирован перелом восьмого грудного позвонка.

На четвертый день после поступления в СОКБ № 1 пациента перевели из реанимации в отделение, где специалисты продолжили консервативное лечение. А еще через две недели мужчину благополучно выписали из стационара.

«Очень благодарен всем, кто меня спас, оперировал, лечил, ухаживал все эти дни. Спасибо огромное!» – сказал Вениамин Уртминцев.

Как уже сообщал «Новый День», мужчину нашли под завалами рано утром 2 августа. Всего во время обрушения пострадали 15 человек, 10 погибли. Спасательные работы продолжались два дня и две ночи.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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