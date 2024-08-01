Минздрав: в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, из них половина – дети

По информации на 22:00 уральского времени, в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле пострадали 16 человек, из них 8 детей.

Как сообщает областной минздрав, госпитализированы 9 пациентов, в том числе 5 детей. Состояние трёх маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

К сожалению, уже известно, что погибли две женщины. Соболезнования семьям погибших выразил уральский подпред Владимир Якушев: «К сожалению, не обошлось без жертв. На текущий момент известно о двух погибших. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь».

Напомним, что взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел в районе полудня. Вертолеты ТЦМК оперативно доставили трех маленьких пациентов в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Пострадавшие переданы в руки профильных специалистов, им оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.

Разбор обрушившихся конструкций продолжается: под ними, по данным спасателей, еще могут быть люди. На месте работает 9 расчетов кинологов. Медики оказывают помощь пострадавшим, развернут пункт временного размещения для жителей обрушившегося дома.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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