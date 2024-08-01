В больницы Нижнего Тагила доставлены еще двое: мальчик и женщина

В Нижнем Тагиле госпитализированы еще двое пострадавших при обрушении жилого дома на улице Сибирской.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в детскую городскую больницу Нижнего Тагила доставлен 12-летний мальчик, у которого диагностированы травмы, ссадины, ушибы, его состояние медики оценивают как среднетяжелое. Также в отделение травматологии Демидовской больницы поступила женщина в состоянии средней тяжести.

Кроме того, вертолеты ТЦМК оперативно доставили трех маленьких пациентов в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Пострадавшие переданы в руки профильных специалистов, им оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.

Разбор обрушившихся конструкций продолжается: под ними, по данным спасателей, еще могут быть люди. На месте работает 9 расчетов кинологов. Медики оказывают помощь пострадавшим, развернут пункт временного размещения для жителей обрушившегося дома.

Официально подтверждено, что в ходе разборов завалов рухнувших двух подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле найдена первая жертва. В сообщении пресс-службы МЧС по Свердловской области говорится, что погибшая извлечена из-под обломков.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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