Из завалов в Нижнем Тагиле спасены 15 человек, в том числе семеро детей

В Нижнем Тагиле продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения двух подъездов жилого дома. По последним данным МЧС, всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей.

К сожалению, извлечены тела четверых погибших.

За время операции психологи МЧС России оказали помощь 24 людям. На телефон горячей линии поступило 60 обращений. С места ЧП вывезено более 400 тонн строительного мусора.

В поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.

С утра на месте трагедии работают губернатор Евгений Куйвашев и замглавы МЧС России Илья Денисов.

Напомним, что взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа около полудня. Поисково-спасательные работы продолжались весь день и всю ночь. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину. Жильцы разрушенного дома размещены в гостинице «Спортивная-1».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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