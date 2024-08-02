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Пятница, 2 августа 2024, 04:42 мск

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Под завалами в Нижнем Тагиле нашли еще одного погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле тело еще одного погибшего. Число жертв трагедии на улице Сибирской достигло четырех, сообщает пресс-служба МЧС России.

Найти живыми удалось 15 человек, в том числе – восемь детей. Пострадавшим оказывают помощь в больницах Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа около полудня. Поисково-спасательные работы продолжались весь день и всю ночь. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину. Жильцы разрушенного дома размещены в гостинице «Спортивная-1».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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