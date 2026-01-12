Страховщики не хотели платить тагильчанке, чью квартиру разрушило взрывом газа в 2024 году

Жительница Нижнего Тагила частично получит страховку за квартиру, которая была уничтожена взрывом газа в доме по адресу: ул. Сибирская, 81, в августе 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в мае 2024 года женщина застраховала в компании СОГАЗ на сумму 700 тысяч рублей внутреннюю отделку, системы коммуникаций и оборудование квартиры. После трагедии 1 августа тагильчанка обратилась в страховую компанию за выплатой, но получила отказ. Тогда она подала иск в суд, требуя выплатить ей 700 тысяч рублей.

Представитель СОГАЗа в суде настаивал, что не обязан выплачивать страховку, поскольку женщина уже получила от мэрии Нижнего Тагила компенсацию за утраченную квартиру. По мнению ответчика, эта сумма уже учитывала поправку на уровень отделки.

Однако суд установил, что при оценке квартиры мэрией стоимость отделки не учитывалась. Город выплатил истице компенсацию не как причинитель вреда от взрыва (страхового случая), а в рамках поддержки пострадавших от ЧС.

Женщина представила суду заключение специалиста, согласно которому стоимость внутренней отделки квартиры составляла 363 722 рубля. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила иск удовлетворил частично, взыскав с АО «СОГАЗ» страховое возмещение – 363 722 рубля, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 184 361 рубль штрафа, а также расходы на оценку и госпошлину.

Ответчик не согласился с решением и подал апелляцию, однако облсуд постановил, что заключение оценщика ответчиком не опровергнуто, а возмещение ущерба от муниципалитета не покрывало стоимость застрахованной квартиры. АО «СОГАЗ» должно выплатить истице 558 279 рублей. Решение вступило в законную силу.

Напомним, трагедия случилась днем 1 августа 2024 года. В результате взрыва обрушились два подъезда 5-этажного дома. Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Спасатели нашли 10 тел погибших (из них пятеро – дети, трое – пенсионеры) и вытащили из-под обломков живыми 15 человек. Частично обрушившийся дом был признан аварийным. В сентябре его полностью снесли. Потерявшие имущество жильцы получили денежные компенсации и новые квартиры. По версии следственного комитета, взрыв газовоздушной смеси произошел из-за некачественного техобслуживания. 6 августа были задержаны мастер и два слесаря газовой службы. Им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По неофициальным данным, эпицентр взрыва был в квартире на втором этаже, в которой находились четверо детей. Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, раздался взрыв, и дом начал рушиться. Из детей никто не выжил.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

