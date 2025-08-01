Спустя год после взрыва газа в Нижнем Тагиле потерпевшие обратились к Александру Бастрыкину

Прошел ровно год с трагедии в Нижнем Тагиле, когда взрывом газа была разрушена часть многоэтажного дома на улице Сибирской, 81. Тогда сразу погибли 10 человек, в том числе пятеро детей. Еще одна девочка, Полина, через 4 недели умерла в больнице.

Официальные результаты расследования до сих пор не опубликованы, уголовное дело в суд не передано. Однако, по неофициальным данным, в деле может появиться новый фигурант – мама погибшей Полины, Елена Сербинова. По словам самой женщины, ее подозревают в том, что она не следила за состоянием газового оборудования в квартире и не пустила туда газовщиков, и якобы именно это стало причиной трагедии. Елена утверждает, что газовый стояк в квартире был перекрыт, а у газовщиков к ней претензий не было. Сама она в те дни проживала по другому адресу, за квартирой присматривали соседи.

Эти соседи Елены, Ольга и Михаил Касьяновы, которые тоже потеряли дочь во время взрыва, 31 июля обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину. Они уверены, что их соседка ни в чем не виновата, и просят разобраться. Видеообращение размещено на странице Ольги Касьяновой «ВКонтакте».

В нем говорится: «Как могла произойти утечка газа в оборудовании Елены, если стояк был перекрыт? Как квартира могла быть наполнена газом, если окна были приоткрыты?

Газом в тот день в подъезде также не пахло. Мы считаем, что вины Елены в этом обрушении нету, уголовное дело в отношении нее незаконно (…)

Вывод следствия о том, что в ее квартиру зашли дети, в том числе наша дочь и Анянова Полина, и якобы что-то в ней воспламенили, мы считаем, что данный вывод неверен. За 3 минуты до взрыва дети еще находились в нашей квартире на третьем этаже (у нас есть доказательства скриншоты-кружки из соц. сетей). Мы считаем, что дети не зашли в квартиру Елены.

Александр Иванович, мы просим вас обратить внимание на расследования данного уголовного дела».

В СУ СКР Свердловской области ситуацию не комментируют.

Как уже писал «Новый День», трагедия случилась днем 1 августа в доме №81 на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда. Поисково-спасательная операция продолжалась два дня. Спасатели нашли 10 тел погибших (из них пятеро – дети, трое – пенсионеры) и вытащили из-под обломков живыми 15 человек. Некоторые были в тяжелом состоянии. Спустя четыре недели одна из пострадавших, 12-летняя девочка, умерла в больнице. Частично обрушившийся дом был признан аварийным. В сентябре его полностью снесли. Потерявшие имущество жильцы получили денежные компенсации и новые квартиры.

По версии следственного комитета, взрыв газовоздушной смеси произошел из-за некачественного техобслуживания. 6 августа были задержаны мастер и два слесаря газовой службы. Им предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Долгое время фигуранты дела находились в СИЗО, сейчас их перевели под домашний арест.

По неофициальным данным, эпицентр взрыва был в квартире на втором этаже, в которой находились четверо детей. Ребята почуяли странный запах на кухне, испугались и пошли проверять, выключена ли плита. Самая старшая из них повернула переключатель, раздался взрыв, и дом начал рушиться. Из детей никто не выжил.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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