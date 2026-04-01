В Нижнем Тагиле начинается суд по делу о взрыве, унесшем жизни 11 человек

Сегодня Дзержинский районный суд Нижнего Тагила начал рассматривать уголовное дело о взрыве газа в жилом доме, в результате которого погибли 11 человек, в том числе 6 детей. В связи с большим количеством потерпевших рассмотрение дела проходит не в здании суда, а в помещении ДК им. И.В. Окунева.

Как уже писал «Новый День», перед судом предстанут четверо – сотрудники АО «ГАЗЭКС» Александр Алимов, Максим Гривский и Александра Ерыкина, а также Елена Сербинова – собственница квартиры на первом этаже, потерявшая во время трагедии дочь.

Газовщикам предъявлено обвинение ​по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере».

Елену Сербинову обвиняют по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а также ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере».

По версии следствия, Елена Сербинова во время ремонта разместила в кухонной стене газовый шланг, чем ограничила доступ к нему для проведения работ, а также не закрыла запорную арматуру, когда уехала из дома более чем на сутки. Сама Елена утверждает, что газовый стояк в квартире был перекрыт, а у газовщиков к ней претензий не было.

Слесари ГАЗЭКС, выполняя 24 июня 2024 года работы по техобслуживанию в доме, не провели надлежащую проверку целостности внутриквартирного газового оборудования и не перекрыли подачу газа в указанную выше квартиру, несмотря на то что не попали туда и не смогли осмотреть оборудование. В свою очередь, мастер службы внутридомового газового оборудования при проверке не присутствовал, работу слесарей и ее результаты не проконтролировал, подписав заключение о выполнении работ в полном объеме.

В результате 1 августа 2024 года в доме произошел взрыв, причиной которого, согласно заключению комплексной экспертизы, послужила утечка газа на кухне квартиры Сербиновой, что повлекло разрушение двух подъездов дома. Материальный ущерб гражданам и городу превысил 230 млн рублей. Из-под развалов спасатели достали 10 тел погибших, еще одна девочка, дочь Елены Сербиновой, позже умерла от полученных травм в больнице.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

