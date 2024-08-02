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Пятница, 2 августа 2024, 22:13 мск

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Спасатели достали еще два тела из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в рамках спасательной операции из-под обломков частично обрушившейся пятиэтажки достали еще два тела. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Таким образом, после взрыва газа на Сибирской, 81, который произошел в четверг около полудня, список жертв включает 10 человек. Часть из них – дети. 15 человек из-под завалов удалось спасти. Полностью разрушено 25 квартир.

3 августа 2024 года в Нижнем Тагиле объявлено днем траура.
В Екатеринбургской епархии молятся за всех, кого коснулась трагедия в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Елена Васильева

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