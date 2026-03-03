Суд по делу о взрыве пятиэтажки в Нижнем Тагиле пройдет в Доме культуры

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил заседание по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме, в результате которого погибли 11 человек, в том числе шестеро детей.

Как сообщили в пресс-службе суда, заседание назначено на 1 апреля в 11:00. В связи с большим количеством лиц, участвующих в деле, рассмотрение уголовного дела состоится в малом зале ДК им. И.В. Окунева.

Как уже писал «Новый День», перед судом предстанут четверо – трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и собственница квартиры на первом этаже взорвавшегося дома.

По версии следствия, хозяйка квартиры во время ремонта разместила в кухонной стене газовый шланг, чем ограничила доступ к нему для проведения работ, а также не закрыла запорную арматуру, когда уехала из дома более чем на сутки.

Два слесаря ГАЗЭКС, выполняя 24 июня 2024 года работы по техобслуживанию в доме, не провели надлежащую проверку целостности внутриквартирного газового оборудования и не перекрыли подачу газа в указанную выше квартиру, несмотря на то что не попали туда и не смогли осмотреть оборудование. В свою очередь, мастер службы внутридомового газового оборудования при проверке не присутствовал, работу слесарей и ее результаты не проконтролировал, подписав заключение о выполнении работ в полном объеме.

В результате 1 августа 2024 года в доме произошел взрыв, причиной которого, согласно заключению комплексной экспертизы, послужила утечка газа на кухне квартиры обвиняемой, что повлекло разрушение двух подъездов дома. Материальный ущерб гражданам и городу превысил 230 млн рублей. Из-под развалов спасатели достали 10 тел погибших, одна девочка позже умерла от полученных травм в больнице.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

