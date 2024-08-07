Мастера «Газэкса» отправили под домашний арест до 1 октября

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила избрали меру пресечения одному из сотрудников «Газэкса», которые в июне проводили проверку оборудования на ул. Сибирской, 81.

Мастер Максим Гривский отправлен под домашний арест до 1 октября. Прокурор настаивал на заключении фигуранта под стражу. Он объяснил это тем, что Гривский может скрыться от органов следствия и суда, а также скрыть доказательства, не обнаруженные до настоящего времени, и согласовать единую позицию с иными возможными фигурантами по уголовному делу, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Заседания по мере пресечения двум его коллегам продолжаются.

Как уже сообщал «Новый День», мастеру и двоим слесарям компании «Газэкс», которые обслуживали обрушившийся дом в Нижнем Тагиле, предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. По версии следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания в доме произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением части дома. В результате погибли и пострадали люди, уничтожено имущество.

Как уже сообщал «Новый День», 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле предположительно из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома по адресу: ул. Сибирская, 81. Погибли 10 человек. В компании «Газэкс» заявили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Но уже 6 августа стало известно, что мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По неофициальной информации, за несколько минут до взрыва дети, которые находились в квартире на втором этаже, почувствовали запах газа.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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