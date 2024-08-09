Жена обвиняемого в тагильской трагедии газовщика создала петицию в его защиту

Супруга слесаря «Газэкса» Александра Алимова, который является фигурантом уголовного дела об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле, создала петицию в его защиту.

По мнению женщины, обвинения против ее мужа выдвинуты бездоказательно. «Не проведена экспертиза и не предоставлено экспертное заключение; нет 100% подтверждения версии, что первоначальной причиной взрыва был бытовой газ, тем более с момента проверки данного дома газовыми службами прошло более месяца (5 недель) и случиться могло всё что угодно», – пишет Татьяна Алимова в петиции на change.com.

Как уже сообщал «Новый День», в результате обрушения жилого дома 1 августа погибли 10 человек, в том числе пятеро детей. В компании «Газэкс» заявили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Но уже 6 августа стало известно, что мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все трое были помещены под домашний арест.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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