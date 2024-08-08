Пострадавший от взрыва газа дом в Нижнем Тагиле расселят и снесут

Пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где неделю назад обрушились два подъезда, признан аварийным и будет снесен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Техническое состояние несущих строительных конструкций здания оценили специалисты архитектурно-строительного центра УрФУ. К полевым работам они приступили уже 3 августа, сразу по завершении поисково-спасательной операции. В ходе обследования были выявлены отклонения, повреждения, дефекты элементов и узлов конструкций.

«После получения экспертной оценки мы собрали заседание межведомственной комиссии, где было принято заключение о том, что эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, – рассказал начальник управления ЖКХ мэрии Нижнего Тагила Павел Ивушкин. – В соответствии с обследованием архитектурно-строительного центра о техническом состоянии здания рекомендован полный демонтаж строительных конструкций всего здания».

Поврежденный дом будет внесен в реестр МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу. «Управлению по учету и распределению жилья предписано немедленно организовать работу по расселению жителей в соответствии с требованиями действующего законодательства. Теперь у нас есть законные основания для начала проведения компенсационных выплат пострадавшим в трагедии, использовать средства, которые губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил на расселение», – подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Глава города добавил, что специалисты УрФУ также обследовали соседний дом по адресу Сибирская, 83. Дом признан пригодным для проживания.

Как уже сообщал «Новый День», 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле предположительно из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома по адресу: ул. Сибирская, 81. Погибли 10 человек.

В компании «Газэкс» заявили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Но уже 6 августа стало известно, что мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Их отправили под домашний арест до 1 октября.

По неофициальной информации, за несколько минут до взрыва дети, которые находились в квартире на втором этаже, почувствовали запах газа.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube