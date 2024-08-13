38 жильцов разрушенного дома в Нижнем Тагиле подписали соглашение о расселении

Свердловские власти до конца недели перечислят деньги на переселение жильцам, лишившихся квартир при взрыве бытового газа в Нижнем Тагиле. Пока соглашение подписали 38 человек.

«Сегодня с 9 утра жители подходят, вся необходимая работа ведется, подписано 38 соглашений на получение компенсации. Средства до конца недели будут перечислены на их счета. Есть уже предварительная договоренность по покупке ими квартир: с новым жильем определились порядка десяти человек. Людям оказывают содействие по сопровождению сделок», – прокомментировал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, параллельно решается вопрос расселения тагильчан, которые купили квартиру в ипотеку или проживали в муниципальных квартирах.

Пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле частично обрушился днем 1 августа. Под завалами погибли 10 человек, еще шесть пострадавших жильцов остаются в больницах. Городские власти признали дом аварийным, он будет снесен. По указу губернатора Евгения Куйвашева каждый житель поврежденного дома в случае утраты имущества получит выплату в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, компенсацию в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей – при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.

По неофициальной информации, за несколько минут до взрыва дети, которые находились в квартире на втором этаже, почувствовали запах газа. Плановое техобслуживание газового оборудование в доме проводилось 24 июня. Спустя несколько дней после обрушения дома, 6 августа, были задержаны мастер и два слесаря компании «Газэкс». Им предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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