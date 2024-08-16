Пострадавшие от взрыва газа тагильчане начали покупать новые квартиры

Некоторые жильцы пятиэтажки, рухнувшей в Нижнем Тагиле от взрыва газа, уже купили себе новые квартиры.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Если в понедельник в администрации города мы еще решали вопросы с подготовкой документов для получения компенсаций, то к пятнице необходимые документы подписали 55 собственников, большинство из них уже получили выплаты. Теперь они могут – а многие уже и делают это – выбирать жилье и покупать его. Знаю, что большинство жителей решили остаться в Нижнем Тагиле», – написал чиновник.

Как уже сообщал «Новый День», пятиэтажный дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле частично обрушился днем 1 августа. Под завалами погибли 10 человек, еще шесть пострадавших жильцов остаются в больницах. Городские власти признали дом аварийным, он будет снесен. По указу губернатора Евгения Куйвашева каждый житель поврежденного дома в случае утраты имущества получит выплату в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, компенсацию в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей – при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.

По неофициальной информации, за несколько минут до взрыва дети, которые находились в квартире на втором этаже, почувствовали запах газа. Плановое техобслуживание газового оборудование в доме проводилось 24 июня, тогда все было в порядке.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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