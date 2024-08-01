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Четверг, 1 августа 2024, 12:19 мск

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Екатеринбург соберет гуманитарную помощь Нижнему Тагилу

Кадр с видео минздрава Свердловской области

Екатеринбург направит гуманитарную помощь тагильчанам, пострадавшим от обрушения жилого дома.

Об этом сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов. «По моему поручению волонтеры центра «Мы рядом» выехали в Нижний Тагил, где произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Завтра направим туда воду и продукты питания», – написал он.

Также Алексей Орлов поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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