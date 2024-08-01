Екатеринбург соберет гуманитарную помощь Нижнему Тагилу

Екатеринбург направит гуманитарную помощь тагильчанам, пострадавшим от обрушения жилого дома.

Об этом сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов. «По моему поручению волонтеры центра «Мы рядом» выехали в Нижний Тагил, где произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Завтра направим туда воду и продукты питания», – написал он.

Также Алексей Орлов поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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