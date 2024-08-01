Уральский полпред: главное – спасти людей под завалами и оказать помощь пострадавшим

Уральский полпред Владимир Якушев прокомментировал ЧП со взрывом газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. По его словам, спасатели оперативно прибыли на место ЧП и приступили к разбору завалов. Благодаря слаженным действиям из-под обломков достали несколько человек, в том числе детей. Разбор обрушившихся конструкций продолжается: под ними, по данным спасателей, еще могут быть люди. Медики оказывают помощь пострадавшим, развернут пункт временного размещения для жителей обрушившегося дома.

«То, что произошло в Нижнем Тагиле, – большая трагедия, в причинах которой предстоит разобраться самым тщательным образом, – подчеркнул полномочный представитель президента России Владимир Якушев. – Работа на месте ЧП продолжается. Самое важное сейчас – спасти людей, которые остаются под завалами, оказать всю необходимую помощь пострадавшим».

По поручению полпреда на месте происшествия в Нижнем Тагиле работают его заместитель Александр Калиберда и главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский. Они приняли участие в заседании комиссии по ЧС, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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