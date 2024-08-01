Югра готова оказать любую помощь Нижнему Тагилу

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук заявил о готовности помочь Уралу в связи со взрывом газа в жилом доме в Нижнем Тагиле.

«Югра готова оказать необходимую помощь Нижнему Тагилу в связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня. В одном из домов города обрушилось несколько подъездов, сейчас на месте работают сотрудники поисково-спасательных служб. К сожалению, есть пострадавшие», – заявил Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. «Сказал о готовности автономного округа прийти на помощь, при необходимости направить спасателей, медиков, волонтеров. Остаемся с коллегами на связи», – добавил Руслан Кухарук.

Напомним, на данный момент из-под завалов вытащили 10 человек, в том числе пять детей.

Разбор обрушения продолжается.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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