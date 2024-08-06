В СКР поделились подробностями следствия по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

В СУ СКР Свердловской области подтвердили информацию о задержании одного мастера и двух слесарей газовой службы по делу об обрушении дома в Нижнем Тагиле.

Официальный представитель ведомства Александр Шульга напомнил, что возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы. В настоящее время с их участием проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения», – рассказал Шульга.

Уже проведены осмотры места происшествия, допрошено значительное количество свидетелей, признаны потерпевшими и допрошены в этом статусе пострадавшие и родственники погибших, назначен комплекс судебных экспертиз, изъята и изучается необходимая документация.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Предварительная причина – взрыв газового баллона. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. В списке погибших 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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