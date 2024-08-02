Из-за столкновения поезда Новый Уренгой-Москва с грузовиком перекрыли движение в Пермском крае

Поезд из Нового Уренгоя, следующий в Москву, в Пермском крае столкнулся с грузовиком. ЧП случилось сегодня, 2 августа.

«На 269 км 1 пк перегона Европейская – Усть-Тискос допущено столкновение железнодорожного подвижного состава следующего по маршруту Новый Уренгой – Москва Яр. Предварительной причиной произошедшего явилось нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения», – рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, водитель грузовика не убедился в отсутствии приближающегося поезда и выехал на пути. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось.

Уральской транспортной прокуратурой в Пермском транспортном районе организована проверка.

«Как предварительно известно, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. На место происшествия направлен восстановительный поезд. Движение поездов на участке временно приостановлено», – добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Губернатор Пермского край Дмитрий Махонин сообщил, что ЧП случилось в Горнозаводском округе.

«Состав отогнан на станцию Европейская. Организуем всю необходимую помощь.

Краевому Минздраву поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника СвЖД», – указал глава региона.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube