На 4 часа задержали поезд из Нового Уренгоя из-за столкновения состава с грузовиком

Поезд №11 Новый Уренгой – Москва, в который врезался грузовик, в 11:32 отправился со станции Европейская с задержкой 3 часа 56 минут.

В 11:20 местного времени железнодорожники завершили работы и восстановили движение поездов на однопутном электрифицированном участке Европейская – Усть-Тискос Свердловской железной дороги, рассказали в СвЖД.

Движение было приостановлено из-за ДТП с грузовым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся пассажирским поездом.

В аварии пострадал водитель грузовика. Пассажиры поездка невредимы.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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