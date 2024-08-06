Экс-глава суда Лабытнанги всё ещё пытается доказать свою правоту в споре с председателем суда ЯНАО

Бывший председатель суда Лабытнанги Андрей Карплюк всё ещё пытается оспорить решения, которые привели к его отставке. В частности, он требует признать незаконным постановление председателя суда округа Алексея Пиюка от 4.03.2024 о возложении на него временного исполнения обязанностей судьи Шурышкарского районного суда с 20 марта по 5 апреля 2024 года. Ранее отказ замещать шурышкарского судью привёл к наказанию Карплюка и лишению его полномочий председателя городского суда.

Пока суд стоит на стороне председателя суда ЯНАО Пиюка.

«Оспариваемое Карплюком А.В. постановление, которым на него временно возложено исполнение обязанностей судьи Шурышкарского районного суда, вынесенное председателем суда округа, направлено на реализацию полномочий по организации работы судов округа, на создание надлежащих условий для эффективного отправления правосудия, и связаны с исполнением председателем окружного суда своих обязанностей», – говорится в решении апелляции. То есть оспорить решение не удалось, оно признано законным. Апелляция вынесла решение в июле 2024 года.

Судья Андрей Карплюк с 26 июня прекратил работу. Квалификационная коллегия судей 16 июня 2024 года удовлетворила его заявление о прекращении полномочий. Осенью 2023 года г-на Карплюка лишили должности председателя суда Лабытнанги за совершение проступка: он вернул судье её решения о самоотводе и отказался взять на себя полномочия районного судьи, у которой планировался отпуск.

Салехард, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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