На Ямале в психбольницу отправят мужчину за убийство приятелей и изнасилование подруги

В психиатрическую лечебницу поместят мужчину, который на отдыхе зарубил топором приятелей и изнасиловал женщину.

ЧП случилось 3 сентября 2023 года на берегу озера Халято в Пуровском районе. Компания выпивала в частной жилой постройке. Ночью 31-летний мужчина нанёс двум спящим приятелям удары топором-колуном в область головы и других частей тела. Они скончались на месте происшествия. После чего он изнасиловал женщину и на лодке, принадлежащей одному из убитых, покинул место преступления.

Задержали мужчину на территории туристической базы. Суд округа вынес постановление о назначении мужчине принудительного лечения в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Известно, что мужчина уже был судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности.

Квалификация: п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Пуровский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube