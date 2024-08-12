Ноябрьск закупает железную стелу за 1,7 млн рублей для отчёта времени до юбилея

Ноябрьск закупает ещё один арт-объект к юбилею города. Это железная стела с обратным отсчётом. Она стоит 1,7 млн рублей.

Размер объекта: 3 на 2 метра. Он выполнен из нержавеющей стали и акрила. Срок службы арт – объекта: 24 месяца( конструктивные элементы). Установить нужно до конца августа 2024 года.

Закупку проводит «Городской Дворец культуры и кино «Русь». Ранее это же муниципальное учреждение заказало телефонную будку за 1 млн рублей.

50-летие Ноябрьск отметит в 2025 году.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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