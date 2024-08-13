Власти Ямала покупают манекены для лагеря проекта ГУЛАГа

На Ямале восстанавливают лагпункт 501-й стройки у разъезда «Глухариный».

«Ремонтно-восстановительные работы ведутся на трёх лагерных постройках, где жили и трудились заключённые: двух вахтах и жилом бараке. Для внутреннего наполнения будущей экспозиции закупают аутентичную мебель, утварь, манекены и одежду»,– рассказали в пресс-сужбе правительства Ямала.

Лагпункт 501-й стройки у разъезда «Глухариный» – объект регионального историко-культурного наследия. Работы ведутся в течение двух лет под кураторством окружного департамента культуры, музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского и службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО.

Возле лагпункта появится парковка на 27 мест и стоянка для двух автобусов.

Уже восстановлено проволочное и бревенчатое ограждение лагеря, входные ворота, одна из вышек охраны, устроены деревянные тротуары для передвижения посетителей по территории лагеря и лестница для спуска к реке.

Ранее стало известно, что объекты лагпункта расхищают вандалы.

Надымский район, Наталья Ефремова

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