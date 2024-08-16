Замгубернатора ЯНАО Мажаров потратил на информационные услуги более 1 млн рублей

Представитель губернатора Ямала в ранге заместителя главы региона Александр Мажаров потратил на свою предвыборную кампанию по состоянию на 9 августа 1 млн 459 тыс. рублей. Г-н Мажаров баллотируется в Тюменскую областную думу.
Основная сумма его расходов ушла на оплату услуг информационного и консультационного характера – около 1 млн рублей. В документах Избиркома не расшифровывается эта категория. Можно предположить, что это услуги политтехнологов и пиарщиков. У представителя губернатора появилась предвыборная страница в соцсетях, где он рассказывает о своих прогулках по парку в Ноябрьске.
Часть денег также израсходовано на агитационные материалы. Всего же в фонде г-на Мажарова по данным на 9 августа было 2 млн рублей.
Справоросс Виктор Ушаков потратил на выборы 28 тыс. рублей по состоянию на 9 августа.
Либерал-демократ Сергей Швидченко – 84 тыс. рублей.
Коммунист Анна Голубева не вложила в кампанию по данным на 9 августа ни копейки.
Муравленко, Ноябрьск, Наталья Ефремова
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