Ещё одну больницу на Ямале возглавил бывший главврач тюменской больницы №2

Больницу в Новом Уренгое возглавил главврач из тюмени – Иван Швецов.
Как сообщили в Депздраве Ямала, в 2003 году Иван Владимирович с отличием окончил Тюменскую медакадемию по лечебному делу, там же обучался в ординатуре по хирургии.
До настоящего времени он возглавлял областную больницу №2 в Тюмени.
С 2018 по 2019 годы работал первым заместителем директора окружного департамента здравоохранения.
При этом в пресс-служе правительства Ямала уточнили, что г-н Швецов возглавил учреждение ещё 19 августа.
Пост главврача стал вакантным после того, как бывший руководитель больницы Кирилл Трапезников стал главой Пуровского района.
Главврач больницы в Салехарде тоже из Тюмени – Роман Паськов тоже возглавлял Тюменскую областную клиническую больницу №2.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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