В VIP-гостиницу губернатора Ямала закупают аромадиффузоры из Испании

VIP- гостиница правительства Ямала, где живут чиновники и высокопоставленные гости округа, закупает аромадиффузоры из Испании. В техзадании закупки говорится, что поставщик может предложить альтернативу. Общая сумма закупки – 113 тыс. рублей.

Закупку аромадиффузоров и жидкостей для них объявило госучреждение «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». Учредителем rомплекса является правительство ЯНАО. Комплекс закрыт для обычных гостей и туристов.

Чиновникам нужны аромафуззоры «Lacrosse» с ароматами «грейпфрут» (4 штуки), «зелёный чай и лайм» (4 штуки), «термальный источник» (4 штуки). За одну готовы отдать 4,3 тыс. рублей. В Сети можно найти информацию о том, что изделия сделаны в Испании.

Следующий товар – из коллекции «Ambientair Lacrosse». Нужно 4 штуки с запахом грейпфрута и 3 – с запахом зелёного чая и лайма.

И ещё одна разновидность диффузоров – с ароматом парфюма «Creed». Тут чиновники указали: нужен шипрово-фруктовый аромат. Парфюмерный дом с оноимённым названием действует во Франции. На маркетплейсах можно найти множество диффузоров с этим ароматом у различных производителей. Какой нужен чиновникам в элитную гостиницу – неясно. За 1 штуку готовы заплатить 1,1 тыс. рублей. Всего же нужно 30 штук.

Ранее ГКУ назвали губернаторскими дачами.

Салехард, Наталья Ефремова

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