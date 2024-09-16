Аромадиффузоры в резиденцию правительства Ямала поставит фирма из Екатеринбурга

Аромадиффузоры и наполнители для них в правительственную резиденцию в Салехарде привезёт компания «Удобно сидим». Эта фирма из Екатеринбурга – постоянный партнёр различных государственных учреждений на Ямале.
«Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» заключил контракт на 87 тыс. рублей для поставки средств ароматизации воздуха. Как ранее сообщало агентство «Новый День», чиновникам нужны ароматы «грейпфрут», «зелёный чай и лайм», «термальный источник» и другие.
Салехард, Наталья Ефремова
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