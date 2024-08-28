Ямалец получил штраф за угрозы семье полицейского

Житель Яр-Сале, который, будучи пьяным, угрожал полицейскому, заплатит штраф. Такой вердикт вынес суд по его уголовному делу. Речь идёт об инциденте, который случился 13 апреля 2024 года.

«В селе Яр-Сале инспектор ДПС при патрулировании улиц выявил местного жителя, управлявшего снегоходом в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия сотрудника полиции, отстранившего мужчину от управления транспортным средством, правонарушитель, желая его запугать и избежать административного наказания, в агрессивной форме высказал угрозы применения насилия в адрес полицейского и его семьи», – напоминают в Следкоме Ямала.

Суд оштрафовал мужчину на 130 тыс. рублей.

Квалификация преступления – ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ямальский район, Наталья Ефремова

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